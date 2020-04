Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD



Nuvolosità medio-alta in transito per tutto l’arco della giornata ma senza

dare luogo a fenomeni di particolare rilievo. Ampie schiarite al Nord Ovest

in serata.



AL CENTRO



Bel tempo e sole prevalente con cieli generalmente sereni al mattino.

Qualche velatura in transito nelle ore pomeridiane ma in un contesto

asciutto.



AL SUD E SULLE ISOLE



Molte nubi sulla Sardegna specie nella prima parte di giornata ma senza

fenomeni, bel tempo altrove. Innocue nubi su Puglia e Molise in serata ma

sempre con tempo asciutto.



Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in generale

aumento.

Tendenza

Già a partire dalla serata di ieri abbiamo assistito a un netto calo delle temperature, ma si tratta solo di una momentanea fase più fredda.

La giornata di oggi sarà caratterizzata dal tempo soleggiato su gran parte del nostro paese grazie ad una rimonta anticiclonica; le temperature massime già nella giornata di oggi torneranno su valori primaverili.

A partire da domani l’anticiclone africano interesserà il Mediterraneo e mentre le temperature subiranno una forte ascesa, aumenteranno anche i valori di umidità.

La ventilazione da Nord Est verrà sostituita da una normale rotazione di brezze locali. I centri di calcolo però suppongono che la fase di tempo stabile durerà fino alla prossima settimana, momento in cui si attende il ritorno del maltempo, oltre ad un generale calo delle temperature.