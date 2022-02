Si ristabilisce il sereno sul nostro Paese e domani avremo cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. temperature in lieve aumento.

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Al Nord

Tempo asciutto al mattino con cieli poco nuvolosi, maggiori addensamenti attesi sui rilievi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse su tutti i settori.

Al Centro

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nuvolosità alta su tutte le regioni, a tratti compatta sulla Toscana. In serata ancora tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino sole prevalente su tutti i settori; cieli poco nuvolosi solo sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche velatura di passaggio su Campania, Molise e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con velature in transito su tutti i settori.

Temperature

Minime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud; massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, in debole rialzo altrove.