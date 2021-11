Tim, ‘Nessuna negoziazione su rete o altri asset strategici’

La nota di Tim a valle del consiglio di amministrazione straordinario di oggi spegne ogni discorso in relazione alle voci circolate sulla rete negli ultimi giorni, fra cui il potenziale interesse del fondo KKR di accrescere la sua quota in FiberCop. E’ questa a caldo la prima impressione che traspare dalle poche righe diffuse dalla compagnia, in particolare le ultime due righe: “La società ricorda infine che non è in corso alcuna negoziazione relativa alla rete o altri asset strategici”, si legge nella nota.

Insieme alle voci sulla rete, il Cda di Tim spegne anche altre voci che riguardano altri asset chiacchierati in questi giorni (Noovle, Sparkle, Telsy, Olivetti), su cui erano emerse diverse congetture in chiave di potenziale scorporo e valorizzazione.

Di seguito, la nota integrale diramata da Tim:

“Il Consiglio di Amministrazione di TIM, riunitosi oggi su richiesta di alcuni consiglieri sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha esaminato il difficile contesto di mercato e le sfide che attendono la Società in materia di strategia, performance aziendale e organizzazione, anche in vista della preparazione del Piano Strategico 2022-2024 – si legge nella nota – Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre definito il percorso per la preparazione e condivisione del Piano Strategico 2022-2024 da approvare nella riunione del Consiglio del prossimo febbraio. La società ricorda infine che non è in corso alcuna negoziazione relativa alla rete o altri asset strategici”.

Leggi anche: Tim, il titolo in Borsa si infiamma ancora su voci crescita Kkr in Fibercop

Tim, il titolo vola in Borsa su voci di rinuncia a controllo su rete unica. Ma arriva smentita