Saranno 20.400 i lavoratori di Tim che confluiranno nella struttura organizzativa di Netco in vista del closing dell’operazione di vendita a Kkr, mentre sono circa 18mila i dipendenti compresi nella divisione servizi.

E’ quanto emerge dall’incontro tra i vertici di Tim e i rappresentanti sindacali dell’azienda. L’incontro con le Rsu è avvenuto ieri e i sindacati hanno fatto sapere che

l’azienda ha fornito alcune precisazioni.

Nessun dato su suddivisione del debito



“1) verrà aperta procedura per cessione netco come previsto dalla legge 428/1990 art.47 (trasferimenti rami d’azienda)

2) NON è stato fornito dato di dove e come verrà suddiviso il debito di Tim (l’indebitamento finanziario netto rettificato al 30 settembre 2023 è pari a 26, 3 miliardi di euro ndr)

3) ai lavoratori verrà inviata una email nella quale verrà indicata l’azienda di destinazione

4) verranno comunicate ai lavoratori le nuove posizioni organizzative (reparti di appartenenza)”.

La suddivisione delle strutture

Nel dettaglio, dal resoconto dei sindacati emerge che “Sostanzialmente la Netco sarà caratterizzata da quasi tutta la struttura oggi facente capo ad Elisabetta Romano da cui però usciranno le aree: Mobile, Core & Platform Engineering & Competence Center, Commercial Logistics, Innovation, MVNO Management e Mobile wholesale, Radio Marittime, IT OSS che confluiranno nella SerCo portandosi appresso circa 1800 FTE.

Nella NetCo entreranno anche strutture dedicate di Staff per circa 850 FTE portando il totale complessivo della Divisione a circa 20.000 FTE. Nella SerCo le FTE impiegate saranno circa 18mila”, si legge.

Le strutture

La Fistel-Cisl ha poi dettagliato ulteriormente il progetto comunicato dai vertici di Tim:

“- Progettisti del mobile e del fisso sono in Netco;

– Rete di accesso fissa in Netco, Rete di accesso mobile in Serco;

– Il tecnico del mobile sarà in Netco;

– NOC in Netco;

– Commercial logistics in Serco;

– ASA è tutta in Netco;

– Per le aree tecniche gli specialisti di secondo livello in Serco, specialisti di primo livello in Netco;

– 18mila persone in Serco, 20400 persone in Netco;

– Tutte le altre aziende controllate del Gruppo sono in Serco tranne TeleEnergia che è Netco;

– La struttura che si occupa di immobili è Netco;

– Le persone che lavorano le pratiche (gruppo di La Manna) saranno suddivise tra Netco e Serco;

– Gli accordi vigenti continuano sino a naturale scadenza (febbraio 2024);

– Reti IP sono in Serco”.

C’è da dire che i sindacati hanno da tempo espresso la loro contrarietà all’operazione di scissione dell’azienda e che in particolare temono per le sorti della ServCo, che si troverà con 18.mila dipendenti circa il doppio di quelli occupati da principali competitor nell’arena del mobile insieme (Iliad, Vodafone, Fastweb e WindTre).

Leggi anche: Rete Tim, Ugliarolo (Uilcom Uil): ‘Serve una visione industriale. La ServCo? Sarebbe un mostro alla Frankenstein’