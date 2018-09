Tim. Fra Sparkle, 5G e Nextel Amos Genish all’esame in Cda

Il Cda di Tim fissato per lunedì 24 settembre sarà un importante banco di prova per l’amministratore delegato Amos Genish, che si presenta all’appuntamento dopo le indiscrezioni diffuse da Bloomberg e riprese da alcuni quotidiani, fra cui MF, secondo cui il top manager israeliano starebbe puntando all’espansione in Brasile con l’acquisizione di Nextel, il quinto operatore mobile del paese carioca, che porterebbe in dote quote di mercato e frequenze radio in alcune aree metropolitane del paese.

Secondo MF, la discussione in Cda dell’operazione Nextel potrebbe essere la cartina di tornasole per verificare la fiducia del board, con 10 membri in quota Elliott, secondo azionista con l’8,8%, dopo l’assemblea di maggio che ha relegato l’azionista di maggioranza relativa Vivendi (23,4%) in minoranza con 5 membri, nei confronti della strategia di lungo termine di Amos Genish, battezzata DigiTIM.

Sul tavolo del Cda restano poi gli asset non core (Sparkle, Persidera e Inwit) che Elliott sarebbe propenso a cedere in toto o in parte in tempi non troppo dilatati, in linea con la sua strategia di fondo attivista di breve termine. Dopo la ripresa delle schermaglie a settembre fra il fondo di Paul Singer e Vivendi sui problemi borsistici della compagnia, i toni si sono abbassati da una decina di giorni in attesa del confronto in Cda di lunedì.

Secondo il Fatto Quotidiano, il nodo brasiliano di Nextel potrebbe dare il pretesto a Elliott e Vivendi, di comune accordo, per decidere un cambio al vertice sfiduciando Genish.

Ad ogni modo, quel che resta da capire è la strategia futura dell’azienda. L’orizzonte temporale sarà di lungo respiro, al 2020 come previsto dal piano industriale DigiTIM proposto da Genish e peraltro sottoscritto da Elliott e Vivendi nonché da Cdp (che resta defilata), oppure prevarrà una visione di breve periodo, che privilegia la cessione degli asset in ottica spezzatino?

Rinunciare a Genish in questo momento, secondo diversi analisti, sarebbe azzardato, una mossa rischiosa per tutti gli attori coinvolti, anche se trovare appoggio nel board per eventuali mire espansionistiche in Brasile non sembra un’impresa troppo semplice vista la situazione, con il titolo Tim in borsa sottostimato e la necessità di fare casse manifestata da Elliott e la volontà di risalire la china espressa più volte da Vivendi, che al momento sconta una minusvalenza molto pesante in Tim.

Tanto più che in questi giorni Tim è impegnata da protagonista con rilanci complessivi già superiori al miliardo e mezzo nell’asta 5G, che nella giornata di ieri ha già superato il valore record di 4,1 miliardi di euro e non è ancora finita. La pressione sui conti di Iliad e della guerra dei prezzi innescata dalla low cost francese nel mobile è ancora da verificare.