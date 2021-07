L’avvio odierno dell’istruttoria Antitrust per possibile intesa restrittiva della concorrenza nell’accordo fra Tim e DAZN per i diritti della Serie A è accolto con soddisfazione da Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, che due giorni fa ha denunciato possibili violazioni antitrust in materia nel webinar “‘Serie A e Diritti Tv, tutti i rischi della piattaforma unica’. Ma per avere Timvision necessario l’abbonamento a Tim? Rivedi il webinar”. “Bene, ottima notizia! Si faccia subito chiarezza!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC).

“Prima dell’inizio del campionato di calcio si deve far luce su tutte le problematicità che questa vicenda sta producendo, a cominciare dalla preoccupazione della stessa Authority delle Comunicazioni sui possibili effetti negativi sulla rete, come il possibile abbassamento della qualità del servizio di accesso alla stessa. Senza contare i disservizi che si sono già verificati in passato” prosegue Dona.

“Una guerra commerciale, pagata profumatamente dai consumatori, con il detestabile slogan “Fiber to the football”, quando in realtà ci sono seri dubbi che tutto questo faccia bene alla fibra e al percorso verso una migliore connettività nelle aree periferiche del paese. Per questo chiediamo che le eventuali misure cautelari siano adottate prima dell’inizio del campionato”, conclude Dona.