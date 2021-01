Su TikTok e su Douyin c'è pubblico per tutti. È necessario adattare lo stile dei contenuti a seconda degli obiettivi, come ad esempio brand awareness (visibilità del marchio) o sales conversion (conversione in vendite).

“Understanding the Success of TikTok: the Most powerful Tool to Engage European Digital Natives” è l’evento online dedicato all’ascesa di TikTok a livello globale e al fenomeno dell’influencer marketing. In vista dell’evento, in programma il prossimo 19 gennaio, Claudia Vernotti, Direttore di ChinaEU ha parlato con ciascuno dei tre relatori. Oggi pubblichiamo la terza intervista, quella a Fabian Bern Ouwehand, co-fondatore di ManyCreators e fondatore di UPLAB, che ha parlato del ruolo di TikTok e della sua controparte cinese Douyin per i marchi internazionali e i creatori di contenuti.

Claudia Vernotti. Fabian, lavori con Douyin e TikTok sin dai primi giorni della loro esistenza. Con UPLAB e ManyCreators, hai lavorato prim per Douyin e poi per TikTok con servizi di influencer marketing e creazione di contenuti. Puoi dirci qualcosa di più e com’è cominciata la tua avventura?

Fabian Bern Ouwehand. Ho co-fondato UPLAB poco dopo il lancio di Douyin. La mia co-fondatrice ha lavorato direttamente con l’App sin dall’inizio come una creatrice a contratto sulla piattaforma. Così lei da una parte, operando dal punto di vista dei creatori, e io dal punto di vista del business, abbiamo messo in piedi una delle prime agenzie in grado di aiutare creatori, aziende e artisti sulla piattaforma.

Claudia Vernotti. Con quale percorso?

Fabian Bern Ouwehand. Il nostro focus principale è sempre stato Douyin. Poi abbiamo iniziato a notare un grande interesse da parte dei nostri partner e clienti verso il mondo di TikTok, quindi a marzo 2020 abbiamo deciso di lanciare ManyCreators come agenzia di gestione di creatori di TikTok nei Paesi Bassi. Da allora, siamo cresciuti molto rapidamente. Oggi rappresentiamo oltre 50 creatori di TikTok, produciamo i nostri spettacoli sulla piattaforma e investiamo in attività fondate da creatori.

Claudia Vernotti. Ripetete spesso che i creatori sono la più grande risorsa su Douyin e TikTok. Questo significa che i marchi dovrebbero sempre lavorare a stretto contatto con i creatori di contenuti nella loro categoria di riferimento?

Fabian Bern Ouwehand. Assolutamente, vedo i creatori come la risorsa più importante sulla piattaforma. I creatori sono letteralmente al centro di tutto. Quando ha dato il via a Douyin in Cina, ByteDance (l’azienda madre) ha lavorato più con creatori a contratto che con dipendenti; di conseguenza, molti degli sviluppi iniziali della piattaforma sono stati influenzati dalle opinioni dei creatori. Quando le aziende vogliono iniziare a promuovere il loro marchio su Douyin o su TikTok, dovrebbero trattare questi spazi come “piattaforme di creatori”, il che significa fondamentalmente che il contenuto offerto è User Generated Content (UGC).

Claudia Vernotti. Come e su cosa si incontrano domanda e offerta?

Fabian Bern Ouwehand. Su TikTok e su Douyin c’è pubblico per tutti. È necessario adattare lo stile dei contenuti a seconda degli obiettivi, come ad esempio brand awareness (visibilità del marchio) o sales conversion (conversione in vendite). Oltre ai video brevi, ci sono grandi opportunità per la musica di marca e anche per i live streaming. In ogni caso, c’e’ bisogno di un creatore di contenuto.

Claudia Vernotti. Quali sono le industrie di maggior successo su Douyin / TikTok oggi?

Fabian Bern Ouwehand. I settori in cui vediamo la maggiore crescita sono il Beauty e il Food & Beverages. Ciò ha in parte a che vedere con gli interessi di TikTok e Douyin, ma è anche molto legato al prezzo dei prodotti. TikTok e Douyin servono molto bene i prodotti di rapido consumo, per cui è garantito un tasso di conversione più elevato. I prodotti di bellezza e quelli di cibo e bevande hanno un prezzo relativamente basso, quindi sono ottimi per la conversione. Ciò significa che i prodotti con un posizionamento di prezzo più elevato hanno più difficoltà a convertire in vendite, ma trovano Douyin e TikTok molto preziosi per lavorare sulla consapevolezza del marchio.

Claudia Vernotti. Che tipo di evoluzione vedi nel prossimo futuro? Quali sarebbero i settori emergenti a cui i marchi dovrebbero prestare attenzione?

Fabian Bern Ouwehand. I settori che mi aspetto di veder crescere nel 2021 sono Gaming, Business (es. Consulting, Coaching) ed Education, oltre ai già citati Beauty, Food & Beverage. Ma devo dire che su TikTok c’è un pubblico per tutti, poiché l’algoritmo su cui si basa aiuta i creatori di contenuti a trovare il rispettivo pubblico. Quindi i marchi non dovrebbero esitare a promuoversi su Douyin e TikTok semplicemente perché oggi non appartengono a nessuno di questi settori in crescita. Dal punto di vista del creatore, mi aspetto molti altri “TikTok Originals” – ovvero spettacoli prodotti dai creatori – e mi aspetto che questi ultimi siano in grado di monetizzare direttamente tramite questi formati.

Claudia Vernotti. Quanto pesa l’e-commerce su TikTok oggi?

Fabian Bern Ouwehand. Oggi, l’e-commerce su TikTok non è molto diffuso. Ma abbiamo sperimentato con il social commerce in vari modi con molti dei nostri creatori e posso dire che il mercato si sta preparando. Guardando alle recenti collaborazioni di TikTok con Walmart e con Shopify, si nota senza dubbio una progressione verso l’e-commerce, ma l’esperienza utente non è ancora paragonabile a quella che offre Douyin in Cina. Mi aspetto di vedere grandi cambiamenti in futuro, poiché con le funzionalità di e-commerce TikTok sarebbe in grado di offrire al suo miliardo di utenti una grande opportunità di monetizzazione, oltre a garantire una sostanziale crescita di fatturato per la sua società madre ByteDance.

Appuntamento, per tutti coloro che si registreranno, al 19 gennaio 2021, dalle 12,00 alle 13,30 (CET). Assicurati di ottenere uno degli ultimi biglietti ancora disponibili registrandoti qui.