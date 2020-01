TIK TOK, audience triplicata in tre mesi

TIK TOK, il social media cinese più frequentato dai teen ager, da settembre a novembre 2019 triplica la propria audience passando da 2,1 milioni di utenti unici a 6,4 milioni facendo segnare un incremento del +202% che rappresenta la più alta crescita nel panorama internet italiano (Popolazione On-Line maggiorenne).

Fonte: Comscore MMX Multiplatform, Top 10 Properties per Variazione % Utenti unici, Total Digital Population (Età: 18+), Utenti unici (Millioni) e Variazione %, Settembre 2019 vs Novembre 2019, Italia

La crescita si rileva su tutti i segmenti demografici e non coinvolge solo il target d’elezione dei più giovani, con la fascia d’età 25-34 che segna un incremento del 258%, e quella dei 35+ con un incremento del 201%.

Fonte: Comscore MMX Multiplatform, Tik Tok, Target Audience (Età: 18+, 15 -24, 25-34, 35+), Utenti unici (Millioni) e % Variazione, Settembre 2019 vs Novembre 2019, Italia

La performance è altrettanto marcata in termini di ingaggio misurato sul tempo speso degli utenti con una crescita del 75% che permette a TIK TOK di collocarsi in settima posizione nella TOP 10 property Italiane per tempo speso subito dopo Netflix e a prima di player storici e consolidati come Microsoft e Verizon.

Fonte: Comscore MMX Multiplatform, Top 10 Properties per Tempo speso, Total Digital Population (Età: 18+), Milioni di ore mensili e Variazione %, Settembre 2019 vs Novembre 2019, Italia