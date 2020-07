In base all’accordo Welcome Italia installerà apparati Tiesse, marchiati con il brand Vianova. Fabrizia Montefiori, Presidente di Tiesse: 'Un’offerta tutta italiana in un settore strategico in cui è fondamentale mantenere una filiera nazionale'.

Welcome Italia e Tiesse, eccellenze italiane nel settore ICT, annunciano una collaborazione che permetterà di offrire servizi di telecomunicazione ad elevate performance dedicati alle imprese.

Tiesse e Welcome Italia

In base all’accordo Welcome Italia installerà apparati Tiesse, marchiati con il brand Vianova, per continuare a fornire ai propri Clienti servizi di connettività ultrabroadband flessibili, veloci e sicuri: l’ideale per sfruttare al meglio tecnologie come Videoconference, Desktop Sharing e Centralini virtuali.

Welcome Italia e Tiesse: intesa tecnologica tutta italiana

Un’intesa tecnologica tutta italiana per fornire ai Clienti business servizi ICT professionali ad elevate prestazioni che garantiscano sicurezza, affidabilità e flessibilità. Tutte caratteristiche indispensabili per supportare le imprese nello sviluppo digitale e nell’adozione di tecnologie avanzate di collaborazione.

L’annuncio arriva da due eccellenze italiane del settore ICT: da un lato, Welcome Italia spa, operatore convergente di rete fissa e mobile che si rivolge esclusivamente alle imprese; dall’altro, Tiesse spa, azienda specializzata nella produzione di router e apparati per il Corporate Networking e l’IoT.

I router di Tiesse

Welcome Italia installerà router innovativi – prodotti in Italia da Tiesse con il brand Vianova – per continuare a fornire i propri servizi alle imprese più attente all’innovazione e alla sicurezza.

Per rispettare gli elevati standard di servizio fissati da Welcome Italia, tutti gli apparati di ultima generazione saranno customizzati grazie alla stretta collaborazione tra i team ingegneristici delle due aziende. Così sarà possibile aggiornare con rapidità apparati e servizi offerti per adattarli alle continue evoluzioni delle tecnologie ICT e quindi alle mutevoli esigenze delle imprese.

I vantaggi per Welcome Italia

Welcome Italia si distingue da sempre sul mercato italiano per la qualità dei servizi e per l’attenzione ai Clienti. La partnership con Tiesse prosegue nella stessa direzione perché permette all’operatore B2B di continuare a migliorare l’efficienza aziendale dei Clienti con:

• le performance più elevate per l’accesso voce e dati

• le migliori tecnologie di connettività che si rendono disponibili sul mercato

• tempi rapidi di risoluzione dei guasti

Marco Bolognini ‘Abbiamo scelto i router Tiesse per garantire il meglio ai nostri clienti’

“Abbiamo scelto i router Tiesse – afferma Marco Bolognini, Operations Manager e co-founder di Welcome Italia – per garantire ai nostri Clienti livelli di sicurezza sempre più elevati e per consentire ai nostri Partner di ridurre ulteriormente i tempi di installazione. La collaborazione con un produttore italiano è gratificante e consente di fornire il nostro piccolo contributo alla ripresa dell’economia del Paese. La stretta collaborazione tra i rispettivi team di progettazione e sviluppo garantisce inoltre l’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative con ricadute positive sulla qualità dei servizi erogati ai nostri Clienti”.

Fabrizia Montefiori: ‘Un’offerta tutta italiana in un settore strategico’

“Siamo molto soddisfatti di questa partnership – dichiara Fabrizia Montefiori Presidente di Tiesse – perché vediamo la possibilità di sviluppare una collaborazione con un operatore molto motivato e competente. Welcome Italia è un’eccellenza del mercato – continua Montefiori – che ha puntato sui router di Tiesse. Un’offerta tutta italiana in un settore strategico in cui è fondamentale mantenere una filiera nazionale a beneficio della ricaduta industriale e dell’autonomia di scelta tecnologica”.