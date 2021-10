E’ Amministratore Delegato Tiesse Spa e di Microlys Spa e nel CDA di NVD Spa, Tiesse Spa, Microlys Spa, Inditel Spa e Ribes Solutions Srl.

Inizia a lavorare nel 1996 in Sema Group come esperto di sistemi informativi, partecipando alla realizzazione di progetti di riorganizzazione industriale e informatica in alcune delle principali realtà industriali Italiane.

Nel 2000 entra in Ernst & Young come analista ed inizia l’esperienza internazionale come Consulente di Business e ICT, esperienza che proseguirà in KPMG e poi KEYG Consulting come project manager fino al 2004.

In questo periodo, matura una significativa esperienza nel mondo dell’Automotive e del Retail in alcune delle principali società del panorama industriale Italiano.

Nel 2004 fonda Ribes Solutions, società di servizi alle imprese SAP Gold partner, di cui è stato per anni Presidente e Amministratore Delegato, oggi realtà leader nel panorama dei System Integrator nazionali.

Nel 2011 assume la carica di Amministratore Delegato di Microlys Spa guidando il rilancio della società sui mercati internazionali, con focus particolare sui mercati asiatici, avviando due nuove società in Cina ed in Vietnam.

Nel 2018 assume la carica di EVP di Tiesse Spa di cui diviene Amministratore Delegato nel giugno del 2021.