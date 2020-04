1000 Trees in Italy, Tiesse pianta mille alberi nel comune irpino di Calitri

Tiesse, società di Ivrea che progetta e produce router e apparati di rete interamente made in Italy, aderisce all'iniziativa 1000 Trees in Italy e promuove la piantumazione di 1000 alberi nel comune di Calitri in provincia di Avellino.

Gli alberi sono la prima “tecnologia” che la natura ha messo a disposizione per contrastare e rallentare i cambiamenti climatici. Il rimboschimento è un processo fondamentale per migliorare l’ambiente e per questo Tiesse si è impegnata attivamente nel progetto di piantumazione di 1000 alberi in Irpinia nel comune di Calitri, in provincia di Avellino.

“A partire da questo autunno saranno riqualificate tre aree con la piantumazione di latifoglie grazie al lavoro congiunto di Tiesse con esperti agronomi e botanici che ne potranno assicurare inoltre la manutenzione e buona conservazione nel tempo”, ha detto Luciano Lucrezia, CTO di Tiesse. L’azienda di Ivrea ha lavorato a stretto contatto con gli esperti del luogo erp realizzare da zero questo progetto perché avesse una ricaduta positiva per il territorio.

In questo momento complesso l’obiettivo di Tiesse è di restare coerente ai suoi principi di trasparenza e concretezza, con iniziative che abbiano impatti evidenti sulle comunità e portino benefici alle persone.

L’azienda di Ivrea, al 100% italiana, progetta e produce interamente in Italia router per il corporate networking ed apparati di rete e connettività per il mondo IoT.