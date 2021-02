Tesla spinge in alto il bitcoin, che supera i 48 mila dollari

Non si ferma la corsa del bitcoin dopo l’annuncio di Elon Musk di voler acquistare criptovaluta per 1,5 miliardi di dollari attraverso la sua Tesla.

È successo così che il bitcoin è schizzato alle stelle letteralmente, superando il valore record di 48 milia dollari.

L’annuncio di Elon Musk spinge in alto Bitcoin e non solo

Tutto è accaduto nell’arco di poco più di 24-36 ore, quando la casa automobilistica fondata da Musk ha annunciato di voler investire seriamente nella criptovaluta per ampliare e soprattutto diversificare il ritorno di cassa.

Non solo, la Tesla ha spiegato che presto, appena lo renderà possibile il quadro regolatorio, darà l’opportunità a chiunque di acquistare un’auto elettrica pagando magari in bitcoin o altra criptovaluta.

La posizione dell’azienda è stata poi comunicata alla Sec (documento, pag. 22), la Securities and exchange commission, l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori.

L’effetto contagio

Ovviamente, la spinta verso l’alto che Musk ha dato al bitcoin è servita anche a far aumentare altre criptovalute, come dogecoin, che in poche ore ha registrato un aumento di valore del +65%, o ethereum, che ha fissato un nuovo record a oltre 1.784 dollari in prima mattinata.

Bene, inoltre, le azioni di tutte le aziende proprietarie di piattaforme di trading e mining, soprattutto in Asia e in Australia, ma anche le società produttrici di chip per computer hanno visto crescere il valore del proprio titolo in borsa.

Un altro tema, non da poco, che questo aumento di valore delle criptovalute ha sollevato è la ricerca di nuove asset class da parte degli investitori.

Una nuova era per il bitcoin e le altre criptovalute

I tassi di interesse sempre più bassi decisi dalla Federal Reserve stanno spingendo gli investitori a cercare nuove sponde sul mercato e le criptovalute possono rappresentare una valida alternativa.

Considerando che l’azione della Fed sarà di lungo respiro temporale, nel tentativo di sostenere l’occupazione in questo momento sociale e sanitario drammatico, mantenendo alto il tasso dell’inflazione, è probabile che le criptovalute continueranno a crescere nei prossimi mesi, anche parecchio.

E qualcosa del genere sta accadendo anche in Cina, con lo Stato che invita i consumatori ad utilizzare lo yuan digitale in via sperimentale.

Più il dollaro si indebolisce, hanno spiegato gli esperti e gli analisti di mercato, più le altre classi di investimento cresceranno di rilevanza finanziaria.

In una situazione del genere, il bitcoin (ma anche altre criptovalute) potrebbe nel tempo assumere lo status significativo di valuta di riserva.