Arriva dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale(MAECI) la conferma della nomina del prof. Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), a presidente del COPUOS, il Comitato delle Nazioni Unite per l’uso pacifico dello Spazio extra atmosferico per il biennio 2026-2027.

Si tratta di un riconoscimento del ruolo sempre più attivo e centrale dell’ASI a livello nazionale e internazionale.

Il COPUOS è stato creato nel 1958 dalle Nazioni Unite, con il compito di promuovere la cooperazione tra le Nazioni per l’esplorazione e l’uso pacifico dello spazio, di studiare le questioni giuridiche legate all’uso umano dello spazio extra-atmosferico e coinvolgere i paesi in via di sviluppo nell’uso dei prodotti e servizi spaziali attraverso la formazione e la realizzazione di progetti di capacity building.

L’Italia è stato tra i paesi fondatori del Comitato, che oggi annovera 95 Paesi membri.

La nomina di Valente è avvenuta durante i lavori della 67ma sessione del COPUOS in svolgimento a Vienna nella sede delle Nazioni Unite.

