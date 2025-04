ESA e l’italiana ALTEC siglano accordo da 61 milioni di euro per supportare ISS e future missioni di esplorazione spaziale

Un passo avanti per l’Europa nello spazio con il consolidamento dei servizi TLO

Durante il 40° Space Symposium di Colorado Springs, negli Stati Uniti, è stato ufficializzato un nuovo accordo per il rafforzamento della space economy europea. Daniel Neuenschwander, Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e Vincenzo Giorgio, Amministratore Delegato di ALTEC, hanno firmato un contratto quinquennale del valore di 61 milioni di euro, alla presenza di Mario Cosmo, Direttore Scienza e Innovazione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

La firma è avvenuta presso lo stand dell’ICE – Agenzia per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

L’accordo riguarda la fornitura dei servizi TLO (Training, Logistics and Operations Support Services) per il periodo 2025-2029, fondamentali per garantire la continuità operativa della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e per preparare le missioni future nell’ambito dell’esplorazione oltre l’orbita terrestre bassa.

Verso il Lunar Gateway e le stazioni commerciali

Il nuovo contratto non si limita solo alla ISS: prevede anche una significativa preparazione ai servizi TLO per il Lunar Gateway – il prossimo avamposto orbitale lunare – e per future missioni di esplorazione umana oltre l’orbita terrestre bassa (LEO), incluse le stazioni spaziali commerciali di nuova generazione.

“ALTEC si sta preparando alla sfida della nuova era dell’esplorazione umana oltre l’orbita terrestre bassa”, ha dichiarato Vincenzo Giorgio in una nota, sottolineando che “la grande esperienza dei servizi TLO della ISS è la nostra rampa di lancio per le operazioni del Lunar Gateway, ma anche per continuare i servizi per l’imminente utilizzo delle stazioni commerciali LEO”.

Daniel Neuenschwander ha dichiarato: “L’accordo apre la strada a una nuova era. Una volta approvato, il contratto rappresenterà una pietra miliare significativa nei nostri sforzi per costruire il futuro dell’esplorazione sulla base dell’esperienza della ISS. La comprovata competenza di ALTEC la rende un partner inestimabile. Siamo entusiasti dei progressi che deriveranno da questa collaborazione”.

Servizi critici per la ISS, l’addestramento

Il contratto include servizi di formazione per astronauti e personale di supporto a terra. Questo addestramento, coordinato principalmente presso l’European Astronaut Centre (EAC) di Colonia, assicura che tutto il personale coinvolto – europeo e internazionale – sia adeguatamente certificato per le missioni. Le attività comprendono non solo la preparazione tecnica, ma anche simulazioni in ambienti estremi come grotte, zone vulcaniche o siti di impatto asteroidale, oltre a servizi di supporto psicologico e logistico per gli equipaggi e le loro famiglie.

Logistica integrata

Il centro nevralgico di queste operazioni è la sede di ALTEC a Torino, dove si trova anche l’Engineering Support Centre, punto di riferimento per il supporto in tempo reale connesso al Columbus Control Centre.

Il servizio di logistica garantisce che materiali, esperimenti e hardware siano consegnati e funzionanti nei tempi e luoghi corretti, sia a bordo della ISS che a terra nei laboratori scientifici. Include anche il tracciamento, lo stoccaggio e la movimentazione dei carichi utili, nonché il supporto alla manutenzione.

Supporto operativo

Questo servizio include una serie di attività vitali come la preparazione delle procedure operative, la raccolta dati degli esperimenti, la gestione delle anomalie e la certificazione della prontezza al volo.

Queste operazioni coinvolgono un network distribuito tra Torino, il Columbus Control Centre, l’EAC e l’ESTEC, rendendo possibile un’integrazione fluida e sicura tra tutti i partner industriali e istituzionali.

ALTEC: un pilastro europeo e italiano nella logistica spaziale

ALTEC (Aerospace Logistics Technology Engineering Company), società pubblico-privata di proprietà di Thales Alenia Space, è dal 2015 il centro di eccellenza italiano, con sede a Torino, per la fornitura di servizi di ingegneria e logistica a supporto delle operazioni e dell’utilizzo della Stazione Spaziale Internazionale e dello sviluppo e dell’implementazione di missioni di esplorazione planetaria.

Un centro responsabile della fornitura diretta all’ESA dei servizi TLO per il modulo europeo Columbus della ISS. La società ha dimostrato una capacità esemplare nel coordinare un team internazionale distribuito tra Europa e Stati Uniti, consolidando così la sua posizione come uno dei principali attori industriali della space economy.

Nel 2024, l’ESA ha indetto una gara pubblica per il rinnovo dei servizi per il quinquennio successivo. ALTEC, insieme al suo team industriale, si è aggiudicata il bando, confermando la fiducia riposta nell’eccellenza tecnica e organizzativa dell’azienda italiana.

