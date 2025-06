Il ministro ha confermato la disponibilità dell’Italia a candidarsi alla Presidenza della CM25, che si terrà il 26 e 27 novembre 2025 a Brema, in Germania, occasione per delineare le future politiche spaziali europee.

L’incontro a Parigi tra il ministro Urso e il DG ESA Aschbacher

Il 26 e 27 novembre 2025 a Brema, in Germania, si terrà la Conferenza ministeriale dell’Agenzia spaziale europea (ESA), in cui di andranno a delineare le future politiche spaziali europee. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del suo incontro con il Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher, in qualità di Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali del Governo italiano, ha candidato ufficialmente il nostro Paese alla presidenza della ministeriale ESA.

L’incontro è avvenuto oggi in occasione della 55ᵃ edizione del Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace – Paris Air Show di Le Bourget, in Francia. Presente anche il Presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Teodoro Valente.

Urso: “Italia intende assumere ruolo guida nella definizione della strategia spaziale europea”

“L’Italia intende assumere un ruolo guida nella preparazione e nella definizione della strategia spaziale europea, rafforzando il dialogo bilaterale con gli altri Stati membri e con la Direzione dell’ESA. Siamo in un passaggio cruciale: il futuro dell’Europa nello Spazio si gioca adesso e vogliamo essere protagonisti” ha dichiarato Urso.

Al centro dei colloqui anche il tema delle relazioni internazionali, in particolare con gli Stati Uniti e la NASA: “La cooperazione transatlantica resta essenziale, in particolare nel programma Artemis. È nostra intenzione, altresì, rafforzare il nostro ruolo anche nelle future costellazioni satellitari in collaborazione con la NASA e con le altre agenzie spaziali”, ha affermato il ministro.

La missione RISE e il ruolo dell’Italia

Urso, Aschbacher e Valente, assieme al CEO di D-Orbit, Luca Rossettini, e Holger Krag, capo del Programma di Space Safety ESA, hanno partecipato inoltre alla presentazione di RISE, prima missione di in-orbit servicing dell’ESA, che contribuirà a proteggere la Terra dai pericoli provenienti dallo spazio, introducendo migliori servizi e tecnologie in orbita.

RISE è una missione commerciale di servizio in orbita che dimostrerà di poter raggiungere e attraccare in sicurezza a un satellite client geostazionario.

La missione, prevista per il lancio nel 2028, dimostrerà la capacità di agganciarsi, manovrare e rilasciare satelliti in orbita, aprendo la strada a futuri servizi commerciali come rifornimento e riparazione. L’Italia, attraverso D-Orbit, è co-finanziatrice e appaltatrice principale della missione.

Nell’agenda del ministro anche gli incontri con i vertici del gruppo Thales – tra cui Pascale Sourisse, Vicepresidente del Gruppo, Marc Darmon, Presidente di Thales Italia, e Donato Amoroso, Amministratore Delegato di Thales Italia – e con Mark Lundstrom, CEO della società RADIA, Guillaume Faury, Amministratore Delegato di Airbus, e i vertici di Leonardo presso il loro stand al Paris Air Show.

