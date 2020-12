Tempo uggioso al Nord e Toscana, variabile altrove (Video)

Cieli nuvolosi e molto nuvolosi domani al Centro Nord, con qualche pioggia tra Liguria, Emilia, Lombardia e Toscana. Irregolarmente nuvoloso nel resto del Paese, ma in peggioramento tra Sicilia e Calabria.

Previsioni del tempo per venerdì 18 dicembre

AL NORD

Molte nubi al mattino con deboli precipitazioni tra Liguria, Emilia e Lombardia, schiarite sull’arco Alpino. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo uggioso. In serata non sono previste variazioni con deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1400 metri.

AL CENTRO

Nuvolosità irregolare al mattino sui settori centrali, con qualche piovasco sulla Toscana. Al pomeriggio migliora su Lazio e Abruzzo, altrove cieli ancora coperti. In serata condizioni meteo stazionarie.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali, con nubi irregolari su tutti i settori. Peggiora al pomeriggio sulle Isole maggiori, nuvoloso o poco nuvoloso sulle zone Peninsulari. In serata piogge in incremento sulla Sicilia e in nottata anche sulla Calabria, variabilità asciutta altrove.

TEMPERATURE

In lieve rialzo nei valori minimi, massime stabili o in diminuzione.