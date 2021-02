Tempo uggioso al Nord e Toscana, sereno altrove (Video)

L’anticiclone subtropicale continua la sua elevazione in Mediterraneo. Tempo spesso nuvoloso e con qualche precipitazione debole al Nord e parte delle centrali tirreniche. Cieli sereni sul resto d’Italia.

Previsioni del tempo per giovedì 18 febbraio

AL NORD

Tempo uggioso ma stabile al settentrione, con molte nubi al mattino e pioviggini tra Liguria e Appennino Tosco-Emiliano; al pomeriggio ancora cieli coperti e precipitazioni sui medesimi settori. In serata saranno possibili deboli piogge sparse tra Liguria, Piemonte, Triveneto e Friuli.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti sulla Toscana e sull’Umbria, altrove ampi spazi di sereno. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con pioviggini confinate a nord della Toscana. In serata velature diffuse in transito sulle regioni centrali, ma senza fenomeni associati.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni meteo generalmente stabili al sud, con cieli per lo più sereni al mattino, e qualche velatura sulla Sardegna. Al pomeriggio innocui addensamenti tra Sardegna occidentale e Calabria. In serata non sono previste variazioni, con tempo stabile ovunque.

TEMPERATURE

In aumento sia nei valori minimi che massimi.