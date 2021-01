Tempo stabile su gran parte d’Italia, temperature in calo (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni meteo per martedì 12 gennaio

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, maggiori aperture sulla Romagna. Al pomeriggio tempo asciutto ma irregolarmente nuvoloso e locali nevicate in Trentino. In serata ampi spazi di sereno, con qualche addensamento sulle Alpi che potrebbe dare adito a precipitazioni nevose sopra i 500 metri di quota.

AL CENTRO

Giornata con tempo asciutto sulle regioni centrali, con qualche nube nelle ore mattutine tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio nubi in transito su gran parte dei settori, sereno sui settori costieri del Lazio. In serata variabilità asciutta e tempo stabile.

AL SUD E SULLE ISOLE

Residuo maltempo al sud al mattino con deboli piogge sui settori Tirrenici di Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con precipitazioni anche intense sullo stretto Messinese. In serata tempo asciutto sui settori peninsulari, ad eccezione della Calabria, altrove condizioni meteo invariate. Neve dai 700-1000 metri.

TEMPERATURE

Minime in calo al centro-sud, ed in aumento al nord. Massime in aumento al centro-nord ed in diminuzione al sud Italia.