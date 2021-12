Tempo stabile e soleggiato sull’Italia, qualche disturbo al Sud (Video)

Situazione del tempo

La situazione sinottica è caratterizzata dalla rimonta di un promontorio anticiclonico sul mediterraneo Occidentale; i principali modelli confermano una seconda settimana di dicembre all’insegna del tempo stabile. Fino alla fine della settimana le condizioni del tempo saranno stabili al centro e al nord Italia, mentre il sud non sarà risparmiato da qualche nota di instabilità.

Al Nord

Stabilità piena al mattino con banchi di nebbia lungo la Pianura Padana; al pomeriggio atteso un transito di nuvolosità irregolare su tutti i settori ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Al Centro

Cieli in prevalenza soleggiati al mattino su tutti i settori; al pomeriggio nuvolosità alta in transito su Toscana e Marche, nessuna variazione prevista altrove. In serata ancora tempo asciutto con cieli poco nuvolosi sulle regioni centrali. Maggiori aperture attese nella notte.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, isolate precipitazioni tra Irpinia e Basilicata; al pomeriggio non sono previste variazioni sostanziali con maggiori addensamenti tra Molise e Campania. In serata stabilità diffusa con ancora isolate nevicate sulla Basilicata oltre i 1300 metri. Fenomeni in esaurimento nella notte.

Temperature

Minime e massime stazionarie o in aumento al centro-sud; stabili o in calo al nord.