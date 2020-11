Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD



Tempo prevalentemente stabile sulle regioni settentrionali, con foschie al mattino sulla Val Padana. Al pomeriggio cieli soleggiati, poco nuvolosi fra Liguria ed Emilia Romagna. In serata nebbie e foschie lungo il Po, altrove ancora sereno o parzialmente nuvoloso.



AL CENTRO



Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi al centro Italia salvo locali banchi di nebbia in Umbria. Nel pomeriggio nubi basse lungo l’Adriatico, altrove senza particolari variazioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto.



AL SUD E SULLE ISOLE



Giornata prevalentemente soleggiata sui settori peninsulari, più nubi sulle Isole Maggiori, con locali piogge sulla Sicilia meridionale. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il sud. In serata non sono attesi cambiamenti, peggiora nella notte sulla Sardegna con precipitazioni dai settori occidentali.



Temperature minime in calo al sud, in lieve incremento al centro-nord ed in Sardegna; massime stazionarie o in aumento.