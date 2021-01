Peggiora ulteriormente il tempo e il fine settimana sembra risentire del passaggio della nuova perturbazione un po’ su tutte le regioni. Neve in collina al Nord, sui 1200 metri lungo gli Appennini. Temperature in diminuzione.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni del tempo per sabato 23 gennaio

AL NORD

Al mattino tempo diffusamente instabile, con molta neve sulla Carnia; più asciutto in Piemonte. Al pomeriggio ancora fenomeni su Friuli, Veneto, Lombardia e Romagna, nubi sparse e schiarite altrove. In serata tempo instabile con piogge su Friuli e Liguria, asciutto altrove ma con molte nuvole. Neve in calo nella notte dai 500 metri.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi su tutte le regioni con deboli precipitazioni su Toscana, Lazio e Umbria, asciutto altrove. Al pomeriggio piogge sparse sulle regioni tirreniche, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su Toscana, Umbria e Lazio, nuvoloso o poco nuvoloso sulle altre regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino instabilità diffusa con piogge alternate a schiarite su tutti i settori, nubi più compatte tra Campania e Calabria. Al pomeriggio ancora maltempo su tutte le regioni più asciutto sulla Sardegna, qualche apertura sulla Sicilia meridionale. In serata migliora con residue piogge sulla Campania, altrove i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi. Neve oltre i 1000-1200 metri.

TEMPERATURE

In generale calo sia nei valori minimi che massimi.

Meteo del fine settimana