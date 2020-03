Tempo piovoso, ma da domani temporaneo miglioramento (video)

Primavera metereologica che parte all’insegna dell’instabilità diffusa e di un calo generalizzato delle temperature. Domani ancora variabile, con maltempo al Sud. Come sarà il fine settimana?

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Situazione

Nord

Domani miglioramento del tempo sulle regioni nord-occidentali con ampie schiarite, ancora piogge sparse sulle regioni orientali al mattino, tendenza ad esaurimento dei fenomeni ovunque entro sera. Neve oltre 800 metri di quota.

Centro

Giornata caratterizzata dal tempo instabile sulle regioni centrali con possibili piogge al mattino specie sul versante adriatico, piogge o acquazzoni al pomeriggio sui settori interni. Neve in Appennino dai 1000-1300 metri di quota.

Sud

Maltempo sulle regioni meridionali e specie in Sicilia con piogge o temporali localmente intensi. Fenomeni in attenuazione dalla sera. Neve in Appennino oltre i 1300 metri di quota.

Caldo o freddo?

Temperature in calo nei valori minimi, stazionarie le massime.

Tendenza

Inizio di primavera caratterizzato dal maltempo, durante la giornata odierna le condizioni meteo risulteranno instabili su alcune regioni, specie al Sud Italia, dove in questo momento sta transitando un fronte perturbato che porta con sé piogge a tratti anche intense.

Per il fine settimana che si avvicina, le previsioni non sono certo rosee: il modello GFS e Ukmo confermano un nuovo affondo sull’Italia, con maltempo e neve sulle Alpi a partire dalla seconda parte della giornata di giovedì.