Tempo piovoso al Centro e al Sud, ma migliora dalla serata (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni del tempo per giovedì 22 aprile.

Al Nord

Nuvolosità irregolare al mattino al Nord con residue piogge sparse su Friuli e Romagna. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni soprattutto sui rilievi ma con sconfinamenti anche su pianura di Friuli, Veneto e Romagna. Migliora in serata ovunque.

Al Centro

Condizioni di tempo instabile o perturbato sulle regioni del Centro con nuvolosità diffusa sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e acquazzoni, a tratti più intensi sul Lazio. Fenomeni in esaurimento dalla serata con tempo in miglioramento.

Al Sud e sulle Isole

Molte nuvole al Sud Italia per gran parte della giornata con piogge e acquazzoni diffusi sia al mattino che al pomeriggio, a tratti più intensi su Campania, Basilicata e Calabria. Ancora fenomeni in serata e nottata specie su Puglia e Calabria.

Temperature

Minime in aumento, massime in calo al Centro-Sud e in rialzo al Nord.