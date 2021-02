Tempo perturbato mercoledì su tutto il Paese (Video)

La giornata di domani partirà all’insegna del tempo instabile o perturbato, con piogge anche forti possibili un po’ ovunque. Neve in montagna, dagli 800 metri delle Alpi ai 1500 del meridione.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni del tempo per mercoledì 10 febbraio

AL NORD

Giornata all’insegna del maltempo su tutta Italia con piogge anche di forte intensità e neve in montagna. Tendenza ad un miglioramento delle condizioni meteo dalla seconda parte della giornata sulle regioni occidentali, entro la nottata su tutto il nord Italia. Neve sulle Alpi dai 800 metri di quota, in Appennino dai 1300 metri di quota.

AL CENTRO

Maltempo sulle regioni centrali del nostro Paese con piogge diffuse in giornata specialmente sulla Toscana, Umbria e Lazio. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni in nottata sulla Toscana. Neve in Appennino fino a 1300-1500 metri di quota durante la seconda parte della giornata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo fortemente perturbato sulle regioni meridionali del Paese specie in Sardegna e Campania con piogge intense al mattino ed al pomeriggio. Piogge in estensione alle altre regioni durante la serata e la nottata. Neve in montagna oltre i 1500 metri di quota.

TEMPERATURE

Stazionarie o in lieve aumento.