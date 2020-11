Tempo perturbato al Sud, migliora sul resto del Paese (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Situazione

La terza settimana di novembre si apre con condizioni di tempo instabili o perturbate; nella giornata di oggi le precipitazioni interesseranno i settori settentrionali e centrali, al pomeriggio le piogge insisteranno al centro e raggiungeranno alcune regioni del Sud Italia.

Nella giornata di domani una goccia fredda in quota si isolerà dalla saccatura atlantica principale e agirà sulle regioni del Sud Italia ove ci attendiamo instabilità diffusa con piogge e temporali sparsi. I modelli confermano l’espansione di un promontorio anticiclonico verso il nostro continente a metà settimana.

Previsioni meteo per martedì 17 novembre

AL NORD

Tempo nel complesso stabile al mattino sulle regioni settentrionali, con maggiori schiarite fra Trentino, Veneto e Friuli. Nel pomeriggio cieli poco nuvolosi su tutti i settori. In serata non sono attese variazioni, con foschie in formazione sulle pianure nella notte.

AL CENTRO

Al mattino schiarite su Toscana e Lazio, deboli piogge e variabilità sui settori Adriatici. Al pomeriggio ancora sereno sui settori Tirrenici, più coperto fra Umbria, Marche e Abruzzo. In serata precipitazioni ancora possibili in Abruzzo, tempo più asciutto altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Instabilità diffusa sui settori meridionali, con piogge anche di moderata intensità fra Calabria e Sicilia e cieli sereni in Sardegna. Al pomeriggio ancora precipitazioni intense su tutti i settori peninsulari. In serata non si verificheranno variazioni, con tempo perturbato sui medesimi settori.

Temperature minime in calo al centro-nord ed in aumento al sud, massime in generale diminuzione.