Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull'Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano.

Al Nord

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Nord ma con locali fenomeni solo su Liguria e Alpi orientali. Peggiora tra pomeriggio e sera su tutte le regioni con piogge e temporali anche di forte intensità specie sulle Liguria. Neve sulle Alpi oltre i 1700-2000 metri.

Al Centro

Al mattino nuvolosità irregolare sul Centro con locali piogge sparse sulle coste tirreniche. Tra pomeriggio e sera ancora condizioni di tempo instabile con piogge possibili soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Variabilità asciutta altrove.

Al Sud e sulle Isole

Tempo instabile al mattino sulle regioni Peninsulari del Sud con fenomeni più intensi tra Campania e Calabria. Più asciutto sulle Isole Maggiori. Tra pomeriggio e sera ancora fenomeni sparsi sui settori Peninsulari, localmente più intensi sulle coste tirreniche. Più asciutto altrove.

Temperature

Minime stazionarie o in lieve calo, massime in diminuzione al Centro-Nord e in locale rialzo al Sud.

Tendenza per domenica