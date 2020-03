Tempo in miglioramento, ultime precipitazioni al Sud (Video)

Sole prevalente al Nord e al Centro domani, mentre al meridione si avranno le ultime precipitazioni, con nevicate possibili anche a quote basse.

Giornata soleggiata al nord Italia e precipitazioni assenti. Da segnalare soltanto la presenza di nubi medio-basse sul Piemonte e sull’arco alpino centrale, specie al primo mattino.

Cieli sereni al mattino su Toscana, Umbria e Lazio settentrionale, poco nuvolosi sul resto del centro Italia. Precipitazioni assenti, salvo delle residue nevicate in Appennino abruzzese e marchigiano fino al fondovalle.

Al Sud, la giornata inizierà con condizioni meteo instabili su tutte le regioni con piogge e nevicate fino a quote molto basse. Precipitazioni in esaurimento al pomeriggio salvo sulla Puglia, Calabria e isole maggiori. Deboli piogge in serata sulle isole maggiori.