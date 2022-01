Tempo in miglioramento da domani, ancora freddo (video)

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Situazione generale

Un vasto campo di alta pressione dalle Isole Britanniche si sposterà verso l’Europa Centrale e poi sul Mediterraneo portando condizioni meteo più stabili su tutta la nostra penisola.

Anche le temperature tra la giornata di domani e venerdì subiranno un rialzo fino a 2-4 gradi sopra media al Nord, mentre resteranno poco al di sotto al Sud Italia.

Gli ultimi aggiornamenti confermano condizioni di stabilità anche nel terzo week end di gennaio.

Il tempo di domani

Al Nord

Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

Al Centro

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con sole prevalente su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con assenza di nuvolosità.

Al Sud E Sulle Isole

Al mattino cieli sereni sui settori peninsulari, isolate piogge a sud della Sardegna e qualche addensamento sulla Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli irregolarmente nuvolosi sulla Sicilia e sulla Calabria meridionale. Migliora in serata con tempo con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori.

Temperature



Minime stazionarie o in calo, in lieve rialzo sulle Isole Maggiori. Massime stabili o in rialzo.