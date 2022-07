Tempo estivo nel weekend, con temperature in aumento

Tempo stabile e soleggiato domani e nel fine settimana, con caldo in progressivo aumento.

Al Nord

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Nel corso delle ore pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità sui rilievi, con isolati rovesci sulle Alpi orientali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Al mattino tanto sole su tutti i settori. Al pomeriggio atteso qualche addensamento in Appennino, ma senza fenomeni associati. In serata ancora stabilità piena con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Tempo stabile al mattino con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori. Nel corso delle ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteorologiche. In serata ancora tempo stabile con cieli del tutto sereni.

Temperature

Minime in generale rialzo; massime stazionarie o in calo al nord ed in ulteriore aumento al centro-sud.