Tempo che migliora, ultime precipitazioni al Sud. Più freddo (video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull'Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano.

Al Nord

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e nubi basse in Pianura Padana, isolate nevicate sulle Alpi centro-orientali fino a bassa quota. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati e qualche nube in Pianura Padana. In serata tempo asciutto ovunque con nubi sparse alternate ad ampie schiarite.

Al Centro

Al mattino precipitazioni sparse su Marche e Abruzzo con neve fino a 600-700 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio residui fenomeni tra Abruzzo e Basso Lazio, con neve fino a 500 metri. Tempo stabile in serata su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse e neve fino a 800-1300 metri, più asciutto sulle Isole Maggiori con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata residui fenomeni tra Calabria e Sicilia con neve fino a 700 metri di quota.

Temperature

Minime in calo al Centro-Nord e Isole Maggiori, in lieve aumento al Sud; massime in calo al Centro-Nord e Sardegna e stazionarie al Sud e Sicilia.