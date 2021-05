Tempo che migliora su tutto il Paese (Video)

Sole che conquista i cieli di tutta Italia domani, con qualche disturbo solo sulle aree interne e montuose. Temperature massime in ripresa.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull'Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano.

Al Nord

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Aumento dell’instabilità al pomeriggio con locali piogge su Alpi e Appennino settentrionale, più asciutto altrove. Tra la sera e la notte residue precipitazioni al Nord-Ovest.

Al Centro

Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più al pomeriggio sui rilievi interni con isolate piogge non escluse. Poco nuvoloso in serata con tempo asciutto.

Al Sud e sulle Isole

Tempo stabile al Sud al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Qualche fenomeno non escluso al pomeriggio su zone interne di Calabria e Isole Maggiori. Tra la sera e la notte molte nuvole in transito ma con tempo asciutto, possibili pioviggini su Sardegna e Sicilia.

Temperature

Minime in diminuzione e massime in generale aumento.