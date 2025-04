Presentato oggi dal direttore generale dell’Agcom al ministro Adolfo Urso, durante il tavolo contro il telemarketing selvaggio convocato oggi al Mimit, il nuovo filtro anti-spoofing messo a punto dall’Autorità. Si tratta di un software che Agcom con tutta probabilità utilizzerà per contrastare il fenomeno delle chiamate indesiderate. A quanto risulta a Key4biz, Agcom con tutta probabilità delibererà il 30 aprile e oggi il segretario generale ha illustrato la proposta al ministro.

L’individuazione della tecnologia anti-spoofing da adottare è stata demandata all’Agcom, che il 14 novembre scorso ha avviato una consultazione pubblica di sei mesi. Sarà quindi l’Agcom al termine della consultazione, ad individuare il modello univoco che verrà adottato.

Telefonate spam, Capitanio (Agcom): “A breve il filtro tecnologico”

“L’iniziativa del Ministro Urso di convocare per oggi un Tavolo tecnico sul telemarketing aggressivo è quantomai opportuna. Le continue chiamate spam stanno rendendo impossibile la vita di milioni di utenti ed è per questo che Agcom sta intervenendo alla radice del problema. Proprio nei giorni scorsi l’Autorità ha portato a termine i lavori di un Tavolo insieme agli operatori telefonici con l’obiettivo di definire le misure tecniche, un vero e proprio filtro tecnologico, per impedire il clispoofing. Questa pratica infatti rende possibile il camuffamento del numero chiamante, permettendo a centinaia di operatori che operano nell’illegalità e prevalentemente dall’estero di agire indisturbati e fuori dalle regole che invece gravano sui call center legali. Nelle prossime settimane Agcom sarà pronta a rendere pubblici gli esiti di queste interlocuzioni. Una volta approvata la delibera, gli operatori avranno massimo 6 mesi per bloccare le telefonate spam secondo gli standard tecnologici indicati da Agcom”.

Lo spoofing è la tecnica fraudolenta con cui i criminali camuffano l’identificativo del chiamante per farlo apparire un numero affidabile, come ad esempio quello di un’azienda, di un ente governativo o di una persona conosciuta. Questo stratagemma aumenta le probabilità che la vittima risponda alla chiamata e cada nella trappola dello scammer. Questi numeri sono in realtà non richiamabili.

Vedi anche: Telemarketing selvaggio, Longi (FDI): ‘Registro opposizioni e lotta allo spoofing alla base della mia proposta di legge’

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz