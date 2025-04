L'intervista sull'impatto dell'AI nel mondo dei call center e dei data center a Eliana Longi, IX Commissione Trasporti, Poste e TLC, Camera dei Deputati, in occasione della 7^ edizione della Conferenza promossa dal CNIT "Telecommunications of the Future" e organizzata da Supercom. L'evento si è tenuto il 9 aprile a Palazzo delle Esposizioni.

Rafforzamento del registro delle opposizioni e lotta allo spoofing al centro della PdL contro il telemarketing selvaggio e per il riordino del settore dei call center e dei contact center, prima firmataria l’onorevole Eliana Longi (FdI), membro della Commissione IX Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.

“Il registro delle opposizioni per noi è uno strumento importantissimo ed equilibrato”, ha detto Longi intervistata in occasione dell’occasione della 7^ edizione della Conferenza promossa dal CNIT “Telecommunications of the Future” e organizzata da Supercom. L’evento si è tenuto il 9 aprile a Palazzo delle Esposizioni.

In altre parole, ogni revisione del registro delle opposizioni sarà eventualmente rimandata ad una fase successiva, diversamente da quanto volevano altri partiti di opposizione che ne avevano chiesto l’abolizione. “La priorità è sconfiggere il telemarketing illegale con strumenti anti-spoofing adeguati”, aggiunge Longi, che ricorda come l’individuazione della tecnologia anti-spoofing da adottare è stata demandata all’Agcom, che il 14 novembre scorso ha avviato una consultazione pubblica di sei mesi. “Sarà quindi l’Agcom fra tre mesi, al termine della consultazione, ad individuare il modello univoco che verrà adottato”, ha precisato Eliana Longi.

“Potrebbe trattarsi di una variante del più famoso stir shaken piuttosto che un sistema di certificazione dei numeri esistenti”, ha detto.

Lo spoofing la tecnica fraudolenta con cui i criminali camuffano l’identificativo del chiamante per farlo apparire un numero affidabile, come ad esempio quello di un’azienda, di un ente governativo o di una persona conosciuta. Questo stratagemma aumenta le probabilità che la vittima risponda alla chiamata e cada nella trappola dello scammer. Questi numeri sono in realtà non richiamabili.

Leggi anche: PdL Call Center e Contact Center, cosa c’è nel testo base. Emendamenti entro il 18 aprile

Call Center e Contact Center, Eliana Longi (FDI): ‘Approvato testo base di FdI. Ora avanti insieme in tempi rapidi’

Telemarketing selvaggio, nuove regole anti-spoofing allo studio dell’Agcom

Contrasto a telemarketing selvaggio e Spoofing, Eliana Longi (FdI): ‘La mia PdL in fase di audizione. Testo definitivo entro l’anno’ (video intervista)

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz