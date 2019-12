Tecnologia 8K, mercato da 32 miliardi di dollari entro il 2025

Le Tv 8K con schermi tra i 60 e gli 80’’ raggiungeranno le 300 mila vendite quest’anno, 1,1 milioni di unità per la fine dell’anno prossimo e le 5,8 milioni per la fine del 2022. La grandezza media degli schermi raggiungerà i 48,3’’ nel 2023.

Le smart tv entrano nelle case dei consumatori. Nel 2018 il mercato di questi apparecchi aveva raggiungo un giro di affari pari a 158,4 miliardi di dollari, ma nei prossimi sei anni la cifra potrebbe crescere fino a superare i 293 miliardi di dollari, secondo stime Zion Market Research.

Un dato chiaro sulla rilevanza industriale degli schermi televisivi e dei contenuti nella corsa all’ultra high definition o UHD, che oggi ha trovato la sua massima manifestazione nella tecnologia 4K, ma che già nei prossimi anni vedrà l’esplosione dell’8K.

Ad oggi, il mercato mondiale di questa nuova tecnologia è controllato per l’87,9% da Samsung, che per la fine del 2019 conta di arrivare a vendere 200 unità del televisore da 98’’ Qled 8K (prezzo di listino 99 mila dollari).

In generale, stando alle valutazioni di IHS Market, il 4K e soprattutto l’arrivo dell’8K porteranno ad una progressiva e costante crescita delle dimensioni degli schermi televisivi, che in media passeranno dai 42,7’’ del 2017 ai 48,3’’ attesi per il 2023.

Già in corso le sperimentazioni per i primi contenuti 8K,

Il mercato globale per la tecnologia 8K è invece calcolato attorno ai 32,1 miliardi di dollari entro il 2025, secondo il Report di Energias Market Research, ad un tasso di crescita annuo (Carg 2019-2025) del 60%.

Driver di questa tecnologia saranno le televisioni, le smart tv principalmente, e i display per gli schermi di telecamere professionali, di monitor e proiettori e per le future tecnologie di visualizzazione applicate all’intelligenza artificiale ad esempio, o all’industry 4.0.

In termini di vendite, invece, secondo stime di Display Supply Chain Consultants e Insight Media, i tv 8K con schermi tra i 60 e gli 80’’ raggiungeranno le 300 mila unità quest’anno, 1,1 milioni di unità per la fine dell’anno prossimo e le 5,8 milioni per la fine del 2022.

Tecnicamente, se il formato 720p (chiamato anche HD) di molti video su YouTube ha una risoluzione di 1280×720 pixel, il formato 1080p (chiamato anche Full HD o FHD) ha una risoluzione di 1920×1080 pixel e il 4K (chiamato Ultra HD o UHD) ha una risoluzione di 3849×2160 pixel, con l’8K (che ancora non ha un secondo nome) si dovrebbe raggiungere una risoluzione pari a 7680×4320 pixel.

La risoluzione dell’8K, quindi, è esattamente il doppio di quella del 4K e il numero totale di pixel di uno schermo 8K ammonta a ben 33,1 milioni contro gli 8,2 milioni di pixel del 4K.

I primi contenuti, infine, a parte la sperimentazione condotta in Giappone da NHK (con il lancio del primo canale 8K al mondo, BS8K), si avranno con le Olimpiadi di Tokyo del 2020, evento sportivo mondiale che sarà trasmesso anche in modalità 8K.