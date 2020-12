Taxi elettrici volanti per spostare rapidamente medici in tutta la Germania

Il trasporto aereo sembra sempre più la strada maestra da seguire per migliorare la qualità dei servizi sanitari e in particolare l’efficacia degli interventi di emergenza. In Germani i primi taxi aerei elettrici con personale medico a bordo arriveranno entro il 2023.

Il tempo è un fattore fondamentale per salvare vite umane. In caso di incidente o di malore improvviso, prima i medici riescono a raggiungere il paziente, più possibilità ci sono di salvarlo.

Per diminuire il tempo che intercorre tra la chiamata di emergenza e l’intervento di un sanitario, in Germania sono state ordinate diverse unità di multicotteri per il trasporto rapido di personale medico e dispositivi sanitari, soprattutto in aree urbane (troppo trafficate ormai) ma non solo.

Il multicottero elettrico

La società ADAC Luftrettung, che offre servizio di elisoccorso in tutta la Germania, ha ordinato i primi due multicotteri a decollo verticale, motore elettrico e in grado di aver a bordo dei passeggeri.

Saranno testati proprio per interventi sanitari d’emergenza al posto dei tradizionali elicotteri.

Secondo l’azienda di …. I multicotteri potrebbero coprire più velocemente un’ampia porzione di territorio rispetto all’elicottero, con un costo minore e un miglior livello di efficacia in termini di salvataggio di vite umane.

Teoricamente, entro i prossimi quattro anni, tali velivoli potrebbero coprire in servizio un raggio di 30-35 km ad una velocità compresa tra 100 e 150 km/h.

Medici e passeggeri a bordo

Il velivolo potrà ospitare solo due persone, conducente e medico, più i dispositivi sanitari necessari all’intervento, ma nella maggior parte delle emergenze non serve trasportare via un malato o un ferito.

Nel 75% dei casi il paziente è stabilizzato in loco e non necessita di trasporto urgente in ospedale, quindi il multicottero potrebbe svolgere un lavoro fondamentale anche se non è in grado di trasportare via un terzo passeggero.

A tal proposito, non è escluso che in futuro il Volocopter in questione possa esser guidato da remoto come un qualsiasi altro drone con due passeggeri a bordo, liberando quindi per il viaggio il posto del pilota.

L’infrastruttura di base

L’ADAC ha annunciato i primi test del Velocopter a 18 rotori nel 2023.

Per ottimizzare il servizio e massimizzare i risultati servirebbero, sempre secondo la società tedesca, non meno di 250 basi di atterraggio.

Al momento un singolo volo di 15 minuti circa verrebbe a costare 365 dollari, ma secondo gli esperti il prezzo del biglietto calerà di molto con il passare del tempo.

L’azienda tedesca Volocopter fornirà servizi di multicotteri senza pilota, quindi veri e propri droni a motore elettrico, anche in Giappone, Singapore, Dubai e Helsinki.