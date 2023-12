Su TikTok aumentano i lettori di notizie. Negli Usa +14% nel 2023

Notizie e social network. Una crescente percentuale di adulti americani afferma di leggere regolarmente notizie su TikTok.

Secondo il recente studio del Pew Research Center, negli ultimi tre anni, la percentuale di adulti statunitensi che leggono regolarmente notizie sul social network cinese è più che quadruplicata, passando dal 3% nel 2020 al 14% nel 2023. Un dato in contrasto con gli social media, dove il consumo di notizie è diminuito o è rimasto pressoché lo stesso negli ultimi anni.

Secondo lo studio, tra gli adulti, quelli tra i 18 e i 29 anni sono la categorie che legge di più. Circa un terzo degli americani in questa fascia d’età (32%) afferma di leggere regolarmente notizie, una percentuale più alta rispetto agli anni precedenti. Ciò si confronta con il 15% di coloro che hanno tra i 30 e i 49 anni, il 7% di coloro che hanno tra i 50 e i 64 anni e solo il 3% di coloro che hanno 65 anni o più.

TikTok, una crescita infinita: in Europa nuovi data center da 12 miliardi di euro

Nel frattempo il colosso cinese continua ad espandersi in Europa. Recentemente ha annunciato un investimento di oltre 12 miliardi di euro per potenziare la sicurezza e la protezione dei dati degli utenti europei. In questo contesto il social ha inaugurato il primo plesso del nuovo data center di Hamar, cittadina a 120km a nord di Oslo, in Norvegia. Una volta terminati i lavori, il sito ospiterà tre strutture separate, ciascuna delle quali adibita all’archiviazione dati degli utenti europei di TikTok. Si tratta del terzo data center di TikTok nel Vecchio Continente dopo i due costruiti in Irlanda.

La migrazione dei dati partirà la prossima estate una volta conclusi i test dei server, mentre le altre due costruzioni saranno completate nella seconda metà del 2024 con la migrazione dei dati prevista entro la fine dello stesso anno. A regime sarà il data center più grande di tutta Europa.