In un’intervista a La Repubblica, il ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili ha definito una prima roadmap di 20 anni per l’elettrificazione della mobilità nel nostro Paese, con un possibile stop ai veicoli a benzina e diesel entro il 2040.

Dalla benzina all’elettrico

È un confronto iniziato da tempo, su cui difficilmente le parti in causa troveranno un facile accordo, ma il processo di elettrificazione della mobilità e dei trasporti è di fatto iniziato e ora in molti vogliono delle date certe entro cui si metteranno definitivamente al bando le auto a benzina e diesel a favore di quelle a motore elettrico.

A differenza di altri grandi Paesi europei, come Francia, Germania e Regno Unito, in Italia non c’è ancora un obiettivo chiaro a riguardo e nemmeno una data di riferimento per la transizione energetica dell’industria automotive, almeno fino ad oggi.

eMobility, ecco una prima roadmap italiana

In un’intervista a La Repubblica, il ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha azzardato una roadmap di circa 20 anni.

“Nel Governo stiamo ancora ragionando. Ci sono Paesi, come quelli del Nord Europa, che hanno fissato il limite al 2030. Altri al 2040. A luglio arriverà l’indicazione della Commissione Europea. Noi presto decideremo, ma direi che il 2040 è una data limite per le auto a benzina e a diesel”, ha dichiarato Giovannini.

Il mercato nazionale delle auto elettriche

Nel mentre la politica cerca di trovare una posizione definitiva sull’argomento, i consumatori italiani iniziano ad apprezzare la mobilità elettrica. Nel mese di maggio 2021 sono state vendute più di 40 mila auto elettriche ibride, con un incremento del +251% su base annua.

Un dato significativo che segna un record storico, con il sorpasso sulle vendite di auto diesel e il raggiungimento di quelle a benzina.

Continuano ad aumentare anche le vendite di auto 100% a batteria, che a maggio hanno registrato più di 5.000 nuove immatricolazioni, con un balzo in avanti del +340% su base annua.