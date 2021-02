Ancora un sabato di sole quasi per tutti, ma dal Nord Ovest avanzerà un nuovo fronte perturbato che distribuirà piogge abbondanti e neve in montagna un po’ ovunque entro domenica. Temperature in progressiva netta diminuzione.

Previsioni meteo per sabato 6 febbraio

AL NORD



Tempo in progressivo peggioramento sulle regioni settentrionali: al mattino molte nubi e pioviggini sparse tra Piemonte, Liguria e Friuli. Al pomeriggio precipitazioni anche sull’arco Alpino occidentali, altrove non sono previste variazioni. In serata piogge in estensione a tutte le regioni. Neve in calo fin verso i 1100 metri.



AL CENTRO



Molte aperture sulle regioni centrali al mattino, con nubi basse sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su Toscana, Umbria e Marche. In serata nubi in transito su tutti i settori, piogge in estensione da occidente nella notte.



AL SUD E SULLE ISOLE



Giornata nel complesso stabile al meridione, con cieli sereni ovunque, ad eccezione di nubi basse tra le coste Adriatiche e Ioniche. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata poco nuvoloso ovunque, locali piogge sulla Sardegna nord-occidentale.





TEMPERATURE

In generale calo nei valori minimi, massime stazionarie o in aumento al centro-sud, in lieve diminuzione al nord.

Previsioni meteo per domenica 7 febbraio