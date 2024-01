Lo stetoscopio wireless intelligente consente ai professionisti sanitari di ricevere una serie di aggiornamenti a distanza, in tempo reale, sullo stato di salute dei polmoni, dell’intestino e del cuore del proprio assistito, riducendo notevolmente la necessità di visitare il paziente presso il suo domicilio oppure in clinica o in ospedale. Un nuovo, rilevante tassello da aggiungere nel capitolo sanita digitale.

Il dottor Ankit Bharat, che ha guidato gli studi sui pazienti adulti presso la Northwestern Medicine, fa notare che “i polmoni possono emettere ogni tipo di suono. È un microambiente affascinante”. E ancora, che “monitorando di continuo questi suoni in real time, siamo in grado di determinare se la salute dei polmoni sta migliorando o peggiorando”, nonché “di valutare la risposta del paziente a un determinato farmaco o trattamento”.

Rispetto a un dispositivo medico tradizionale, nel caso dello stetoscopio wireless intelligente il paziente può indossare più di un dispositivo per il monitoraggio simultaneo; ad esempio, per il monitoraggio cardiaco da remoto sia del cuore (con l’obiettivo di rilevare eventuali aritmie cardiache) sia dell’intestino (volto a scongiurare un possibile blocco intestinale).

Sistema di monitoraggio wireless e indossabile

Lo stetoscopio wireless intelligente (disponibile anche per i neonati prematuri, ovviamente di dimensioni ridotte rispetto al device per gli adulti) è caratterizzato da una batteria, una memoria flash, tecnologia Bluetooth e due microfoni incapsulati in silicone per ridurre al minimo le eruzioni cutanee nel paziente.

All’atto pratico, un microfono è rivolto verso l’esterno (per eliminare del tutto i suoni dell’ambiente circostante). Ciò consente ai suoni deboli che provengono dal corpo di essere catturati dal secondo microfono, per poi venire trasmessi in tempo reale tramite bluetooth nell’ambito del monitoraggio remoto dei pazienti.

Stetoscopio digitale per “ascoltare” il mondo

Ascoltare non solo i rumori del corpo, ma anche quelli degli animali e delle piante. Stemoscope è invece uno stetoscopio wireless intelligente che bypassa la canonica funzione per la diagnosi di malattie attraverso la percezione di suoni interni all’organismo. Ampliando il raggio d’azione e permettendo l’ascolto di tutto ciò che ci circonda.

Realizzato in lega di zinco e Abs e dalle dimensioni decisamente compatte, il dispositivo rileva non solo i suoni del corpo umano, ma anche quelli di piante e animali; suoni poi inviati allo smartphone tramite Bluetooth (per ascoltarli sono sufficienti un paio di cuffie o di auricolari). Fermo restando, è bene ribadirlo, che non si tratta di uno strumento utilizzabile in ambito medico-diagnostico (al pari delle app per la salute, che il medico deve comunque sempre approvare).