Telemedicina, online la piattaforma nazionale

Uno strumento avanzato di sanità digitale sul territorio, che dovrebbe consentire al Servizio sanitario nazionale di migliorare la corretta presa in carico dei pazienti, in modo equo in tutto il Paese. Le caratteristiche tecniche e operative della Piattaforma. Come funziona.

La Piattaforma Nazionale di Telemedicina

L’Italia compie un passo decisivo nella trasformazione digitale della sanità con l’introduzione della Piattaforma Nazionale di Telemedicina (PNT), un’infrastruttura innovativa che mira a garantire un accesso equo e omogeneo ai servizi di telemedicina su tutto il territorio nazionale.

La piattaforma si compone di una Infrastruttura Nazionale di Telemedicina (INT), gestita dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), e di 21 Infrastrutture Regionali di Telemedicina (IRT), che hanno il compito di erogare i servizi sanitari digitali nelle rispettive Regioni e Province Autonome.

La scheda di presentazione

Uno strumento avanzato di sanità digitale sul territorio, che dovrebbe consentire al Servizio sanitario nazionale di migliorare la corretta presa in carico dei pazienti, in modo equo in tutto il Paese.

AGENAS è coinvolta in qualità di soggetto attuatore di una delle componenti della Missione 6 Salute del PNRR (Missione 6-Componente 1, sub Investimento 1.2.3. Telemedicina).

In queste settimane si è avviata con successo la fase di popolamento dati da parte degli enti locali, che permetterà, entro dicembre 2025, l’assistenza di almeno 300.000 pazienti attraverso gli strumenti di telemedicina.

Tale numero, secondo l’Agenzia, è stimato crescere fino a circa 790.000 pazienti.

Come precisato nel documento di presentazione, AGENAS, mediante una procedura di partenariato pubblico privato, e con la collaborazione preventiva di ANAC (finalizzata a verificare la conformità degli atti), ha affidato la progettazione, realizzazione e gestione della Piattaforma Nazionale di Telemedicina in concessione a PNT Italia S.r.l., società costituita per il 60% da Engineering Ingegneria Informatica e per il 40% da Almaviva, per la durata complessiva di 10 anni.

Per l’implementazione dei servizi minimi di Telemedicina sono state effettuate due gare mediante le regioni capofila Lombardia e Puglia.

Un’architettura interoperabile per una sanità connessa

Come spiegato sul sito della Regione Lombardia, la PNT garantirà l’interoperabilità con l’architettura applicativa del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0) e con l’Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS), con questi obiettivi:

consentire l’implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina su tutto il territorio nazionale facilitando la presa in carico, acuta e cronica, da parte delle cure territoriali, favorendo la deospedalizzazione e potenziando qualità e sicurezza delle cure di prossimità;

colmare il divario tra le disparità territoriali e offrire maggiore integrazione tra i servizi sanitari regionali e le piattaforme nazionali attraverso soluzioni innovative, codifiche e standard terminologici condivisi a livello nazionale;

migliorare la qualità clinica e l’accessibilità ai servizi sanitari dei pazienti su tutto il territorio nazionale;

dotare i professionisti sanitari di nuovi strumenti validati per operare efficacemente in ogni processo sia individuale sia multi-disciplinare;

facilitare la programmazione, il governo e lo sviluppo della sanità digitale.

Linguaggi intuitivi e gestione semplificata

La PNT è stata concepita per superare le disparità regionali nell’accesso alla telemedicina e per fornire ai professionisti sanitari strumenti avanzati di supporto decisionale e organizzativo. Grazie all’adozione di standard internazionali, la piattaforma garantisce l’interoperabilità tra le diverse infrastrutture regionali e il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, integrandosi perfettamente nell’Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS). Questo approccio consente non solo una maggiore efficienza nella gestione dei pazienti, ma anche un monitoraggio accurato e centralizzato dei servizi di telemedicina.

Uno degli aspetti più innovativi della INT è l’utilizzo di un linguaggio uniforme, sviluppato da esperti di AGENAS, che permette di descrivere in maniera dettagliata le prestazioni sanitarie erogate in telemedicina. Questo sistema consente agli operatori sanitari di visualizzare le attività sotto forma di grafici intuitivi, rendendo più semplice la gestione dei processi clinici e amministrativi. Inoltre, le informazioni raccolte possono essere trasformate immediatamente in istruzioni informatiche eseguibili, garantendo un livello di automazione senza precedenti.

Impatti sul sistema sanitario e sulle Regioni

Le 21 Infrastrutture Regionali di Telemedicina (IRT) rappresentano il braccio operativo della PNT, consentendo alle Regioni e alle Province Autonome di fornire servizi avanzati di telemedicina su misura per le esigenze locali. Questo modello permette di armonizzare l’offerta sanitaria digitale, aumentando sia la qualità che la quantità delle prestazioni disponibili per i cittadini.

Grazie all’integrazione con le iniziative sanitarie europee, la PNT si allinea con le strategie comunitarie per la digitalizzazione della sanità, sostenendo la creazione dell’EU Health Data Space, uno spazio unico europeo dedicato alla condivisione sicura e regolamentata dei dati sanitari.

Verso un futuro di sanità digitale avanzata

L’adozione della PNT segna un passo cruciale verso una sanità più connessa, efficiente e accessibile. La combinazione di intelligenza artificiale, big data e automazione promette di migliorare la gestione clinica e amministrativa, riducendo i tempi di attesa e ottimizzando le risorse.

La telemedicina, un tempo vista come un complemento ai servizi tradizionali, diventa ora una componente essenziale del sistema sanitario del futuro, capace di rispondere alle sfide della medicina moderna con soluzioni scalabili e innovative.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz