Stati Generali della lotta alla Pirateria tra legalità, sicurezza e AI. L’evento FAPAV/Ipsos a Roma il 24 giugno

Il 24 giugno a Roma l’evento “Stati Generali della lotta alla Pirateria tra legalità, sicurezza e intelligenza artificiale” promosso da FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali.

24 giugno 2024

Palazzo Wedekind, Piazza Colonna 366 – Roma

Ore 10:00

Il prossimo 24 giugno saranno presentati i dati della nuova ricerca realizzata da FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in Italia, in occasione dell’evento “Stati Generali della lotta alla Pirateria tra legalità, sicurezza e intelligenza artificiale” promosso da FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali.

In arrivo l’agenda con i partecipanti.

PER INFORMAZIONI

Per richiedere ulteriori approfondimenti o dettagli sull’evento e i suoi partecipanti inviare una email a info@fapav.it.