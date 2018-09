Startup innovative, l’OCSE promuove le misure italiane ‘alzano il fatturato del 15%’

La valutazione

“La policy consente di aumentare il fatturato, il valore aggiunto e gli asset di circa il 10-15% in più rispetto alle startup simili che non ne hanno beneficiato”. Nel Rapporto anche le raccomandazioni per migliorare il panorama imprenditoriale nazionale: c'è poca cultura dell'innovazione e poco spazio per giovani, donne e stranieri.