L’Università di Camerino mette in campo un’offerta formativa altamente professionalizzante volta al rilancio e allo sviluppo dei territori dell’entroterra appenninico.

L’anno Accademico 2018-2019 si apre con il Master Universitario di I livello MANAGER DEI PROCESSI INNOVATIVI PER LE STARTUP CULTURALI E CREATIVE.

Si tratta di un progetto ampio ma mirato, ambizioso e concreto che punta a far ripartire lo sviluppo imprenditoriale delle zone montane delle Marche colpite dal sisma. L’iniziativa è frutto dell’impegno sinergico di Università di Camerino, Comune di Amandola e Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

L’iscrizione al Master è gratuita in quanto interamente sostenuta proprio dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Inoltre, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di Amandola, i corsisti potranno usufruire di convenzioni molto vantaggiose sia per il vitto sia per l’alloggio, per tutta la durata del master.

L’obiettivo – spiega il direttore del master, prof. Francesco Casale – è quello di stimolare la nascita di nuove startup nate dall’unione tra giovani disoccupati con conoscenze elevate (economia, ingegneria, architettura, biologia, ecc..) e imprese esistenti e dotate do elevato know-how nei settori culturali e creativi del turismo dello spettacolo e delle produzioni tipiche e d’eccellenza, al fine di creare PMI che possano resistere sul mercato e che siano orientati allo sviluppo intelligente, sostenibile e solidale.

Il progetto universitario si compone, oltre che del master “Manager dei processi innovativi nelle startup culturali e creative“, di una summer school (Archimastro 4.0) e di ben tre corsi di formazione (Mastro pastaio, Mastro norcino, operatore della piccola ricettività) e sarà operativo già a partire da settembre 2018. (come indicato nel manifesto del Master).

I

l master si rivolge a: giovani laureati e/o giovani professionisti che intendono inserirsi con mansioni direzionali e gestionali in enti e imprese di produzione o servizio, operanti nel settore cultura. Il numero di corsisti ammessi è minimo 10 e fino a un massimo di 40 e dovranno essere inoccupati o disoccupati, in possesso di un diploma di laurea. Non potranno iscriversi al master coloro che risultino essere già iscritti ad altro corso di laurea, master, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca o altro corso di impegno annuale per lo stesso anno accademico 2018/2019 ai sensi della Legge 270/04, art. 5, c. 2.

Le lezioni si svolgeranno il venerdì (9-13; 14-18) e il sabato (9-13) dal 5 ottobre 2018 al 20 luglio 2019, presso l’Auditorium Vittorio Virgili in piazza Matteotti ad Amandola.

Iscrizione e informazioni online su

www.unicam.it/reginfo

www.unicam.it/amandolatrainingcentre

Scadenza iscrizioni 15 settembre 2018

Segreteria organizzativa: dott.ssa Michela Sgriccia tel. 0737 403000 – michela.sgriccia@unicam.it

Per informazioni: numero verde 800 054 000