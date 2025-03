Sperimentazione in Lombardia, Starlink c’è. Chi altro in lizza?

Dopo la proroga, si chiude domani il bando della società Aria spa per la sperimentazione del satellite nella Regione Lombardia. Una trentina i soggetti in gara. Polemiche del Pd ma il caos politico non aiuta contro il digital divide.

Dopo la proroga, scade domani il bando della società Aria spa per la sperimentazione del satellite nella Regione Lombardia. Quel che è certo è che Starlink sarà della partita, oltre ad una trentina di altri pretendenti. Lo ha detto – a bando ancora aperto – il presidente della Regione Attilio Fontana, sollevando non poche illazioni sugli altri operatori che intendono partecipare. Intanto, il Pd protesta per la presenza di Starlink fra i papabili. Insomma, il caos politico non aiuta ad affrontare in modo sereno un tema bipartisan, che è il problema del digital divide che il satellite potrebbe aiutare a risolvere temporaneamente, in attesa della fibra.

Starlink pronta a sbarcare in Lombardia

La Starlink di Elon Musk potrebbe sbarcare in Lombardia. E in Regione è già polemica. La giunta guidata da Attilio Fontana tramite la piattaforma Aria spa a gennaio ha lanciato un bando per una sperimentazione di connessioni internet via satellite nelle aree remote. Domani sarà l’ultimo giorno per presentare le offerte.

Come confermato nei giorni scorsi dal governatore, sono più di trenta le aziende interessate: “Si confronterà la migliore tecnologia mondiale”, ha detto ai microfoni su RaiRadio1. E tra loro ci sarebbe anche Starlink, ramo di SpaceX, società di Elon Musk. Il progetto-test, se dovesse avere esito positivo, potrebbe essere replicato in altre zone d’Italia.

“Siamo molto preoccupati che la Regione Lombardia di Attilio Fontana consegni davvero la connessione e i dati dei lombardi a Starlink” attacca il capogruppo Pd Pierfrancesco Majorino, ricordando che “Musk ha assunto un ruolo di primo piano nell’amministrazione Trump, che si sta mostrando ostile verso l’Europa. La destra italiana ci vuole consegnare a un bizzarro oligarca della tecnologia”.

Dettagli della gara

La gara, organizzata da ARIA S.p.A. (azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti), prevede un finanziamento suddiviso tra:

5 milioni di euro dal Dipartimento per l’Innovazione e la Trasformazione Digitale (DTD);

1,5 milioni di euro dalla Regione Lombardia.

Questa somma sarà destinata alla sperimentazione di connessioni ibride satellitari-terrestri, complementari alla fibra, per testarne le potenzialità.

Starlink e gli altri concorrenti

Nonostante l’attenzione verso Starlink, il bando sarà aperto anche ad altri operatori del settore, tra cui:

Viasat

OneWeb (parte di Eutelsat)

(parte di Eutelsat) Project Kuiper (Amazon)

(Amazon) SES SA (Lussemburgo)

(Lussemburgo) TeleSat (Canada)

(Canada) Altri operatori internazionali, come EchoStar Mobile e Thuraya.

Il progetto mira a identificare soluzioni affidabili per migliorare la connettività nelle zone rurali, pur riconoscendo che le prestazioni del satellite (max 150 Mbps) sono inferiori rispetto alla fibra (fino a 1 Gbps).

Scontro su Musk

La polemica in Lombardia rientra nel più ampio scontro fra maggioranza e opposizione sul personaggio Musk. Resta da capire a questo punto come si svolgerà la sperimentazione in Lombardia, mentre sale l’interesse intorno ad Eutelsat, il sistema satellitare individuato come potenziale alternativa di Starlink in Europa. Un sistema che può contare su una costellazione di circa 700 satelliti, un decimo di quella di Musk, che potrebbe però essere sufficiente secondo gli esperti per svolgere anche quelle attività di comunicazione istituzionale e governativa per cui Starlink sarebbe stata in trattativa con l’Italia per la commessa da 1,5 miliardi finita nel mirino dell’opposizione.

Per quanto riguarda il bando in Lombardia in ottica anti digital divide, c’è chi sostiene che Eutelsat non sarebbe tecnicamente indicata.

Tabella Riassuntiva

Elemento Dettaglio Progetto Sperimentazione di connessioni ibride satellitari-terrestri Budget totale 6,5 milioni di euro Finanziatori – 5 milioni dal Dipartimento Innovazione (Governo)

– 1,5 milioni dalla Regione Lombardia Organizzatore ARIA S.p.A. Principali concorrenti Starlink, Viasat, OneWeb, Project Kuiper, SES SA, EchoStar Mobile, Thuraya Prestazioni satellite vs fibra – Satellite: fino a 150 Mbps

– Fibra: fino a 1 Gbps Scopo del progetto Colmare il digital divide in aree periferiche lombarde Prospettive future Possibile estensione ad altre regioni italiane (Centro e Sud Italia)

