È ancora estate piena sul nostro Paese, ma aumenta la possibilità di temporali e rovesci per le regioni settentrionali e tutte le aree montuose peninsulari.

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Al Nord

Al mattino locali piogge e temporali tra Triveneto e Lombardia orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale con acquazzoni e temporali e in sconfinamento verso la Pianura Padana. Residui fenomeni su tutto il Nord anche in serata e nottata.

Al Centro

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con acquazzoni e temporali specie in Appennino, soleggiato sugli altri settori. In serata tempo nuovamente stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali nelle zone interne tra Molise e Campania, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

Temperature

Minime e massime stabili o in calo al Centro-Nord e Sardegna, stazionarie o in lieve rialzo al Sud e Sicilia.