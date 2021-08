Cieli sereni e temperature sempre molto elevate da Nord a Sud, qualche annuvolamento e occasione per brevi acquazzoni solo nelle zone interne e montuose.

Il tempo previsto per domani 14 agosto.

Al Nord

Giornata tendenzialmente instabile al settentrione: al mattino sole su tutte le regioni; locali piogge al pomeriggio su Alpi e Appennino settentrionale, ancora soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le zone.

Al Centro

Tutto sole sulle regioni centrali sia al mattino che al pomeriggio; da segnalare solo un aumento della nuvolosità cumuliforme nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, che tuttavia non darà adito a fenomeni precipitativi. Cieli del tutto sereni anche nelle ore notturne.

Al Sud e sulle Isole

Giornata pienamente estiva al meridione: al mattino cieli soleggiati su regioni peninsulari e isole maggiori. Al pomeriggio qualche addensamento su settori interni di Sardegna Sicilia, Basilicata e Campania. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto privi di nuvolosità.

Temperature

Minime stazionarie o in lieve calo; massime stabili o in aumento al nord, stabili o in diminuzione altrove.

Tendenza per Ferragosto