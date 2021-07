Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Situazione

Alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo con temporali che domani saranno per lo più confinati ai rilievi di Alpi e Appennino settentrionale. Attenzione che con l’arrivo del week end l’instabilità potrebbe nuovamente interessare il nostro paese specie al Nord. I principali modelli mostrano il picco del caldo entro il prossimo fine settimana sulle regioni del Centro Sud: domenica una saccatura depressionaria potrebbe portare un peggioramento al Nord Italia lambendo anche il Centro e portando un calo delle temperature.

Al Nord

Tempo instabile sui rilievi: al mattino prevalenza di sole e cieli sereni con qualche addensamento tra delta del Po e Liguria. Al pomeriggio instabilità sulle Alpi, ma senza sconfinamenti sulle pianure; stabile altrove. In serata residue piogge tra Piemonte, Trentino e Triveneto, ampi spazi di sereno altrove.

Al Centro

Giornata di sole anche al Centro Italia: al mattino cieli sereni con isolate nubi basse sul litorale Toscano. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Al Sud e sulle Isole

Giornata tipicamente estiva al meridione: al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità

Temperature

Minime stabili o in lieve diminuzione e massime in lieve aumento al centro-nord e sulle Isole Maggiori, stabili o in lieve calo sui settori peninsulari meridionali.