Dall’elettore medio di Donald Trump ai troll russi, passando per gli haters: i social network hanno dato la libertà di parola a tutti, ma a quale prezzo?

Il collettivo di YouTube Dustin e Genevieve ha messo a punto una versione parodia del classico brano dei Queen – Bohemian Rhapsody – per prendere in giro le ‘risse’ che scoppiano sui social network, dove tutti devono dire per forza la propria opinione.