Joe Biden non ha perso tempo e appena insediato ha promosso la commissaria Jessica Rosenworcel, designata come nuova presidente della FCC (Federal Communications Commission), l’agenzia Usa che gestisce le politiche su Tlc e comunicazioni elettroniche. Il suo compito precipuo sarà la regolazione dei social media fra hate speech e libertà di espressione, di cui è una strenua portavoce.

Leggi anche: Trump nomina Ajit Pai presidente della FCC. Giorni contati per la Net Neutrality?

Nei suoi anni presso l’agenzia, Rosenworcel si è impegnata per promuovere una maggior accessibilità dei servizi di comunicazione per tutti i cittadini americani. Dalla net neutrality alla connessione per tutti gli studenti del paese, Rosenworcel si è sempre battuta per la maggior diffusione possibile della Rete, con un occhio di riguardo per le politiche sullo spettro radio.

Posizione strategica

Si tratta di una posizione molto delicata e strategica per l’amministrazione Biden, vista la crescente centralità de settore Tlc e dei social media nella vita politica del paese. Basti pensare all’uso strumentale che Trump ha fatto del settore Tlc durante il suo mandato per difendere la sua strategia dell’”America first” in chiave anti-cinese e della guerra nei confronti dei social media, che l’ex presidente ha tentato di manipolare e addirittura di chiudere.

Vedremo come andranno le cose con Biden, che per ora dal suo insediamento non si è espresso su Huawei mentre per quanto riguarda i social media, difficilmente il capro espiatorio di Parler sarà sufficiente per tranquillizzare il partito democratico di fronte allo strapotere dei social media.

Come si muoverà la FCC di Biden?

Come si muoverà la FCC sul terreno scivoloso della libertà di espressione al tempo dell’hate speech?

Prima di entrare a far parte dell’agenzia, Rosenworcel ha ricoperto il ruolo di Senior Communications Counsel per la Commissione del Senato per Commercio, Scienza e Trasporti degli Stati Uniti, sotto la guida del senatore John D. Rockefeller IV e del senatore Daniel Inouye. Prima di entrare nel servizio pubblico, Jessica ha esercitato la professione di diritto delle comunicazioni a Washington, DC.