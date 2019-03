Di Alessandro de Luyk

Lupetti editore

Data di pubblicazione: 2019

Pagine: 352

ISBN-10: 8883912802

Prezzo: € 29,90 euro

Un manuale, un testo ricco di strumenti di cui l’impresa ed il professionista potranno avvalersi per potenziare il Social Media Marketing. Indicazioni operative che nascono dall’analisi delle più accreditate campagne di marketing condotte, in tempi molto recenti, su alcuni brand dell’industry, della moda, del food and beverage, della cosmesi, dell’editoria digitale e cartacea e dell’high tech.

L’opera non si limita a fornire gli strumenti pratici, ma va al di là, illustrando anche l’approccio motivazionale che giustifica l’agire del consumo, ricorrendo alle più recenti teorie delle scienze sociali per meglio comprendere le dinamiche relazionali di networking ed i comportamenti degli utenti sulle piattaforme. Il libro, dunque, suggerisce un approccio multidisciplinare al fine di far acquisire la capacità di avviare campagne di SMM di successo nel BtoC, mercato del consumo, mirando a trasferire un bagaglio di conoscenza, ma anche di praticità, linfa delle politiche di marketing che puntano senza sperperi al successo commerciale delle attività economiche.

Alessandro de Luyk: Professionista italiano, autore del libro Social Media Marketing – fra UGC ed algoritmi per i tipi di Lupetti (gennaio 2018), appassionato di cinema, storytelling ed economia digitale. Consulente (SEO , SEM e SMM) per più di 200 imprese e istituzioni culturali in Italia, Slovenia, Croazia e Stati Uniti. Attualmente sviluppa piani di marketing digitale e corsi di formazione interna aziendale in qualità di formatore e consulente. Ha appena terminato un nuovo libro sulla manipolazione dell’informazione mainstream attraverso l’uso improprio delle piattaforme digitali. Attualmente sta lavorando ad un progetto di e-commerce multi-channel nell’ambito del mercato del caffè. Insegna al corso “Social Media Strategies for Personal Branding” presso il MIB, Trieste School of Management, a Trieste.